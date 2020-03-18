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Шмигаль дав розпорядження розробити сценарії економічних наслідків через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:43
Шмигаль дав розпорядження розробити сценарії економічних наслідків через коронавірус
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль давав розпорядження Мінекономіки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав розпорядження Мінекономіки розробити декілька можливих сценаріїв економічних наслідків для України через коронавірус. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль дав доручення новому міністру економіку Ігорю Петрашку.

"Ми аналізуємо стан як української економіки так і світової. Я вже давав розпорядження Мінекономіки розробити декілька можливих сценаріїв економічних наслідків для України. Зараз даю таке доручення новопризначеному міністру", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в на позачерговому засіданні в Раді заявив, що уряд готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу.

До цього український президент не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Разом з тим, нагадаємо, що Офіс президента Володимира Зеленського з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

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