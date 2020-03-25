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Шмигаль анонсував створення "мозкового центру" для реагування на економічні виклики

Новини » Політика     25.03.2020 - 01:15
Шмигаль анонсував створення "мозкового центру" для реагування на економічні виклики
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Скільки триватиме економічна криза - невідомо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для протидії економічній кризі, спричиненій пандемією коронавірусу, в Україні створять стратегічну платформу для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

Він зазначив, що наразі невідомо, скільки триватиме пандемія коронавірусу і економічна криза, однак країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики.

"Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму. Це - "мозковий центр" для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики, впорядкування антикризових дій і паралельно розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що центр об’єднає інтелектуальні потужності бізнесу та ключових аналітичних центрів.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) план щодо залучення позики на 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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