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Шмигаль анонсував утворення фондового ринку в Україні

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде створений фондовий ринок. За його словами, уже розпочалися консультації зі спеціалістами щодо створення.

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Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час зустрічі з Американською торговельною палатою (ACC), яка об’єднує найбільших інвесторів та міжнародні компанії, що працюють в Україні.

Прем'єр-міністр сподівається, що представники АСС доєднаються до цього процесу.

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему та за рік вийдемо на створення фондового ринку", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку почала підготовку законопроекту, який повинен ускладнити діяльність фінансових пірамід. Автори заявляють, що законопроект буде абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів.

Як писало РБК-Україна, Національний банк України, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили Стратегію розвитку фінансового сектора України до 2025 року.

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Новини України фондовый рынокДенис Шмигаль