Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде: первые подробности

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив", - рассказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.

Встреча Шмыгаля и Фицо

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с главой правительства Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января. Встреча состоится в Ужгороде.

Добавим, что в Ужгороде состоится и встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто. Она пройдет через 5 дней, 29 января. Главной ее задачей станет обсуждение договоренностей по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.