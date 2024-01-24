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Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде: первые подробности

Фото: Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (скриншот с видео)
Автор: Наталия Гурковская

24 января в Ужгороде проходит встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив", - рассказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.

Встреча Шмыгаля и Фицо

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с главой правительства Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января. Встреча состоится в Ужгороде.

Добавим, что в Ужгороде состоится и встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто. Она пройдет через 5 дней, 29 января. Главной ее задачей станет обсуждение договоренностей по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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Денис Шмыгаль