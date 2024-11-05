Шмыгаль сделал заявление о запасах газа на зиму

"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов", - сказал он.

По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованного поколения", - добавил премьер.

Шмыгаль сообщил, что это будет уже второй отопительный сезон подряд, когда используется только украинский газ.

Запасы газа

Напомним, в конце октября в Украине начался отопительный сезон. Отбор газа из подземных хранилищ начался с 1 ноября.

Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ. В этом году "Нафтогаз" рассчитывал примерно на такие же показатели.

"Нефтегаз Украины" планировал накопить 13,2 млрд кубометров газа в хранилищах к отопительному сезону. Официальных данных объемов на сегодняшний день нет.

МВФ прогнозировал, что Украине придется импортировать около 3 млрд кубометров газа.

В этом году иностранные трейдеры менее охотно хранят газ в ПХГ Украины из-за российских обстрелов. Аналитики не исключают, в Украине в этом году возникнет дефицит газа.