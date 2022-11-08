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Шмыгаль заявил, что графики отключений сделают более "предсказуемыми"

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 17:39
Шмыгаль заявил, что графики отключений сделают более "предсказуемыми" Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Энергетики работают над тем, чтобы в Украине постепенно сделать графики отключений электроэнергии более предсказуемыми для людей и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сейчас российские террористы сконцентрировались на уничтожении систем генерации и распределения электроэнергии. Поэтому, к сожалению, мы не можем исключать и последующих ударов по системам водо- и теплообеспечения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас находится в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно избивали по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции.

"Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса. Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии" , - добавил Шмыгаль.

Премьер заверил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают и делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

Напомним, что ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал более "понятный" график веерных отключений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям и попросил их обеспечить качественную коммуникацию с потребителями.

Украинская энергосистема все еще не оправилась от последствий российских ударов, поэтому в ряде регионов применяются графики отключения света. Узнать конкретный график можно на сайте соответствующего облэнерго.

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