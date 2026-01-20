Шмыгаль забрал из Минобороны в Минэнерго госсекретаря и двух заместителей

Кабинет министров Украины назначил государственного секретаря Министерства энергетики, а также двух заместителей министра.

Государственным секретарем Минэнерго назначен Максим Малашкин, который ранее занимал аналогичную должность в Министерстве обороны Украины.

Также правительство утвердило двух заместителей министра энергетики - Валентину Москаленко и Анатолия Куцевола. Последний до назначения работал заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Максим Малашкин

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, Малашкин 15 января 2026 года подал электронную декларацию как кандидат на должность государственного секретаря Министерства энергетики.

Фото: Максим Малашкин (mod.gov.ua.)

В декларации указано, что в течение 2025 года он получил почти 1,4 млн грн зарплаты в государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", а также более 376 тыс. грн дохода в Министерстве обороны.

Кроме того, в 2018-2020 годах Малашкин занимал должность председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Валентина Москаленко

Свою карьеру на государственной службе она начала в 2009 году в Министерстве экономического развития и торговли Автономной Республики Крым.

В течение 2014-2018 годов работала в департаменте экономического развития и торговли Львовской областной государственной администрации.

Фото: Москаленко Валентина (mev.gov.ua.)

В 2018-2020 годах возглавляла экспертную группу Директората региональной политики Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В 2020 году ее назначили заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

В 2020-2025 годах она была советником премьер-министра Украины по вопросам регионального развития, трансформации угольных регионов и реализации инфраструктурных и строительных проектов, а в 2021-2025 годах руководила экспертной командой по справедливой трансформации угольных регионов в рамках проекта GIZ Power4JustTransition.

Анатолий Куцевол

Куцевол начал государственную службу в 2007 году в Министерстве экономики Украины, где работал в департаменте координации международной технической помощи. Уже через год он перешел в Управление по вопросам европейской интеграции Секретариата Кабинета Министров и занимал там различные должности до 2011 года.

Фото: Анатолий Куцевол (facebook com anatolii kutsevol)

В 2011-2014 годах работал главным консультантом в структуре Администрации президента Украины, отвечая за вопросы внутреннего рынка, финансов предприятий и внедрения экономических реформ. После этого вернулся в Секретариат Кабмина, где сосредоточился на направлении европейской интеграции.

В 2016-2020 годах занимался общественной деятельностью в нескольких профильных объединениях, а в 2020 году был назначен заместителем государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

В 2023-2025 годах Куцевол занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвии. 17 октября 2025 года его назначили заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.