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Шмігаль про можливість вторгнення РФ: "Ми не перебільшуємо загрозу"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому на випадок російського наступу розроблені плани з оборони та окремих операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ (на кордоні України - ред.). Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.

За його словами, в українських військових розроблені і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, Росія та Китай виступали проти його проведення.

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Російська ФедераціяДенис Шмигаль