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Россияне выпустили 7 ракет по подстанции в Одесской области: Шмыгаль о вчерашнем обстреле

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты по несколько раз обстреливают одни и те же энергообъекты Украины. Так в понедельник, 5 декабря, они выпустили семь ракет по электрической подстанции в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Всего в течение последних месяцев от массированных атак получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, на 70% из них прилетало по два и более раза. Вчера в одну из подстанций Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет, потому в стране продолжают действовать графики отключений", - рассказал премьер.

По его словам, энергетики обещают, что уже в ближайшее дни они смогут ликвидировать последствия вчерашних обстрелов, но дефицит в системе будет сохраняться и дальше. Сейчас он составляет 19% от прогнозированного потребления.

Напомним, ранее стало известно, что 5 декабря войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области. Вследствие чего повреждены два инфраструктурных объекта.

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