Россияне выпустили 7 ракет по подстанции в Одесской области: Шмыгаль о вчерашнем обстреле

Оккупанты по несколько раз обстреливают одни и те же энергообъекты Украины. Так в понедельник, 5 декабря, они выпустили семь ракет по электрической подстанции в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина .

"Всего в течение последних месяцев от массированных атак получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, на 70% из них прилетало по два и более раза. Вчера в одну из подстанций Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет, потому в стране продолжают действовать графики отключений", - рассказал премьер.

По его словам, энергетики обещают, что уже в ближайшее дни они смогут ликвидировать последствия вчерашних обстрелов, но дефицит в системе будет сохраняться и дальше. Сейчас он составляет 19% от прогнозированного потребления.