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Шмыгаль рассказал, сколько средств Украина сейчас тратит на армию

Новина українською →
Украина, Четверг 23 февраля 2023 17:19
Шмыгаль рассказал, сколько средств Украина сейчас тратит на армию Фото: Шмыгаль рассказал, сколько средств Украина сейчас тратит на армию (kmu_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

Украина получает значительную финансовую поддержку от своих западных партнеров. Они помогают финансировать социальную и гуманитарную составляющую государственного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, дефицит бюджета возник из-за того, что Украина значительно увеличила расходы на сектор безопасности и обороны.

"Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнеров, которым Украина за это очень благодарна. Спасибо Еврокомиссии за выделение 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год. Соединенные Штаты предоставит Украине более 10 млрд долларов, другие страны G7 также направляют средства на прямую бюджетную поддержку", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина ведет активные переговоры и сотрудничество с МВФ. Украина уже завершила просмотр Мониторинговой программы и вышла на наработку большой четырехлетней программы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.

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