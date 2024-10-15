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Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля заготовили и достаточно ли этого для зимы

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. Заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Он отметил, что Украина стоит на пороге отопительного сезона. Первое направление подготовки - это инфраструктура.

"Готовность жилых домов сегодня более 99%. Количество школ, садов и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла", - сообщил премьер.

Как заявил Шмыгаль, второе направление - это накопление ресурсов. По его словам, в газохранилищах Украины сейчас 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах.

"Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", - добавил глава правительства.

Еще одним важным направлением является создание децентрализованной генерации. Работают программы энергетической стойкости по выдаче льготных кредитов. В общей сложности банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд гривен в рамках программ.

Отопительный сезон 2024

Напомним, что отопительный сезон в разных регионах начинается по-разному. Когда включать отопление, решают местные власти, но есть общее правило. В основном отопительный сезон стартует, когда температура воздуха в течение трех дней опускается ниже +8 градусов.

Напомним, ранее энергетики заявляли, что не прогнозируют возвращения к графикам отключений света из-за похолодания в Украине.

Однако "Укрэнерго" фиксирует небольшое увеличение потребления электроэнергии, но отмечает, что оно соответствует сезонным показателям.

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