Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация в энергетике

Напомним, что днями ранее Денис Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех регионах Украины, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам заместителя министра энергетики Украина Николая Колесника, страна не производит экспорт электроэнергии и не планирует этого делать.

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