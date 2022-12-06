RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн"

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

По словам премьера, работа в таком формате де-факто уже проходит. И на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

"Поэтому фактически работа уже продолжается. Если вы ждете формализованный круглый стол, то он будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, мы будем видеть его в течение первого квартала следующего года", — сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" сейчас активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.

Напомним, ранее в Госдепе США рассказали о потенциале "финансового Рамштайна" для Украины. Там отметили, что программа может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки Киева в краткосрочной перспективе.

Как известно, в конце октября президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика УкраиныПомощь УкраинеВойна в Украине