Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн"

Первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге .

По словам премьера, работа в таком формате де-факто уже проходит. И на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

"Поэтому фактически работа уже продолжается. Если вы ждете формализованный круглый стол, то он будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, мы будем видеть его в течение первого квартала следующего года", — сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" сейчас активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.