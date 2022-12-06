Шмыгаль рассказал, когда может состояться первый финансовый "Рамштайн"

Первое заседание финансового "Рамштайна" для Украины может пройти в первом квартале 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.
По словам премьера, работа в таком формате де-факто уже проходит. И на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.
"Поэтому фактически работа уже продолжается. Если вы ждете формализованный круглый стол, то он будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, мы будем видеть его в течение первого квартала следующего года", — сказал Шмыгаль.
Также премьер отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" сейчас активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.
Напомним, ранее в Госдепе США рассказали о потенциале "финансового Рамштайна" для Украины. Там отметили, что программа может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки Киева в краткосрочной перспективе.
Как известно, в конце октября президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн".
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