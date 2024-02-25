Шмыгаль рассказал, назначат ли министров вместо исполняющих обязанности

Правительство работает над назначением министров вместо исполняющих обязанности. Когда буду соответствующие решения - неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время форума "Украина. Год 2024".

"Мы работаем над этим. Очевидно, это произойдет", - сказал глава правительства.

Премьер-министр не уточнил, когда будет назначение министров.

Какие министерства не имеют постоянных руководителей

Напомним, сейчас в украинском правительстве три министерства, имеющие временных руководителей. Речь идет о Министерство молодежи и спорта (и. о. Максим Бедный), Министерство культуры и информационной политики (и. о. Ростислав Карандеев) и Министерство по делам ветеранов (и. о. Александр Порхун).

Порхун в Министерстве ветеранов заменил Юлию Лапутину.

Отставку Лапутиной прокомментировал президент Владимир Зеленский . По его словам - это "вопрос исключительно менеджмента", а "шаги перезагрузки" будут продолжаться не только в этом направлении.