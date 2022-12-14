Шмигаль: РФ выпустила тысячу ракет и дронов за полтора месяца, но не смогла разрушить энергосистему Украины

"Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное - не смогли разрушить устойчивость украинцев", - отметил глава правительства.

Шмигаль указал, что сейчас с поддержкой международных партнеров, "с массой направляемых" запчастей, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также, по его словам, в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.

"Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам - ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму", - добавил премьер.