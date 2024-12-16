Шмыгаль провел переговоры с Фицо: Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили вопрос транзита газа через Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.
Шмыгаль отметил, что приоритетом Украины является энергетическая безопасность для всей Европы. Это, в частности, касается и поставок газа в зимний период.
Как напомнил украинский премьер, за прошедшие года на уровне всего ЕС было сделано достаточно много, чтобы обеспечить надежные поставки газа и сделать невозможным использование любого вида энергии в качестве оружия.
Глава Кабмина Украины добавил, что Украина готова выполнять обязательства, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - обратил внимание Шмыгаль.
Но, по его словам, соглашение о транзите через Украину российского газа завершает действие 1 января 2025 года и продлевать его не будут.
Также Шмыгаль и Фицо обсудили усиление сотрудничества в сфере электроэнергии. В частности, за прошлую неделю 30% импорта электроэнергии происходило из Словакии.
"Благодарны за такую поддержку и готовы расширять эти возможности, поскольку это укрепляет оба наших народа - устойчивость Украины и экономику Словакии", - подчеркнул украинский премьер.
Напомним, ранее словацкий премьер Роберт Фицо анонсировал большое количество переговоров по вопросу продления транзита российского газа через Украину.
По его мнению, Словакия может найти "общее решение", которое бы привело к продолжению транзита российского газа в 2025 году.
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