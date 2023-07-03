Шмыгаль провел совещание с "Укрэнерго" и "Энергоатомом" по отопительному сезону

"На начало отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубических метров газа. Также ведем работу над расширением способности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Минэнерго ведет по графику все плановые ремонты энергетических объектов. По информации Мининфраструктуры, возобновлено уже 435 объектов теплоснабжения.

"Заслушал руководителей "Укрэнерго", "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" о состоянии ремонтных работ на объектах компаний, а также информацию о ходе работ по защите объектов энергетики всех форм собственности", - написал премьер.

Он напомнил, что обеспечение инженерной защиты столь же важно, как и восстановление.

"К отопительному сезону должны максимально обезопасить нашу энергетику от российских ракет и дронов. Соответствующие задачи и поручения уже давно розданы. Теперь это персональная ответственность, в том числе и руководителей энергетических объектов", - подчеркнул он.

Тарифы на воду в Украине.

Напомним, на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на воду в Украине в среднем на 32% уже с июля.

Но президент Владимир Зеленский после этого подчеркнул, что подобное решение является позорным и непрофессиональным.

Сегодня, 3 июня, НКРЭКУ решила отменить свое решение по повышению тарифов из-за позиции главы украинского государства.

Более подробно о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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