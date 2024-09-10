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Шмыгаль объяснил, зачем создавать "Министерство возвращения украинцев"

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стратегия по возвращению украинцев распределена в функционале ряда министерств Украины. Правительство желает приоритезировать работу в реальности и привлечь команду людей, которая будет ежедневно заниматься этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

По словам Шмыгаля, идея создания Министерства возвращения украинцев заключается в том, что Украина желает уделять отдельное внимание всем 7,5 млн украинцев, которые сегодня находятся за рубежом. 

"Мы все говорим какова наша стратегия по возвращению украинцев и эта стратегия распределена в функционале Минэкономики, Минреинтеграции, Минсоцполитики, МИД. В каждом министерстве понемногу стратегии распылено, и на самом деле она не выделена как приоритет. Мы хотим приоритезировать эту работу в реальности", - добавил он. 

В частности правительство привлечет команду людей, которая ежедневно будет работать над вышеупомянутой стратегией возвращения украинцев. 

Премьер отметил, что для возвращения наших граждан - их важно смотивировать. Несмотря на то, что не все будут согласны вернуться - они продолжают оставаться украинцами, которые поддерживают страну взносами, донатами и порой протестами. 

"Этот процесс должен быть организован, скоординирован. Собственно в этом есть идея создания министерства. Как мы будем это делать? Сейчас идет работа, мы работаем над тем, как в реальности имплементировать эти идеи", - пояснил он. 

Вопрос возвращения украинцев

Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о планах создания в Украине нового "Министерства возвращения украинцев". В настоящее время ведутся дискуссии о том, кто может возглавить этот орган.

Идея создания такого ведомства была озвучена президентом Владимиром Зеленским еще в августе, когда он назвал его "министерством единства". По словам президента, основная цель этого ведомства - объединить находящихся за рубежом украинцев и противодействовать влиянию российской пропаганды.

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Денис Шмыгаль