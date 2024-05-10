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Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетике: какие механизмы вводят власти

Украина, Пятница 10 мая 2024 15:39
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Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетике: какие механизмы вводят власти Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Ситуация с энергетикой в Украине сейчас одна из самых сложных. Ремонты сети и генерирования идут круглосуточно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как отметил Шмигаль, уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.

"Большую ставку делаем на децентрализацию энергосистемы", - говорится в сообщении.

В то же время он отметил, что фонд энергоэффективности запустил программу "ГринГИМ". Так, ОСМД могут получить компенсацию до 1 миллиона гривен за установку солнечных электростанций и до 2 миллионов гривен за установку тепловых насосов для отопления.

"НКРЭКУ приняло соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут присоединяться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение", - отметил премьер-министр.

В заключение он сообщил о том, что власти рассчитывают на существенную децентрализацию украинской энергетики в течение следующего полугодия.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что в последние месяцы враг усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Так, 8 мая, кафиры прибегли к очередному массированному обстрелу во время которого было применено 55 ракет и 21 дрон, в результате чего пострадали 6 областей Украины.

Как сообщалось вчера, из-за массированного удара по энергетике графики отключения света снова введут по всей Украине. Граждан предупредили, что ограничение поставок электроэнергии будет вводиться во всех областях при необходимости, а пиковый период ожидается с 18:00 до 23:00.

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