Шмыгаль подтвердил визит главы Еврокомиссии с делегацией в Украину

"Ярким свидетельством станет визит в ближайшие недели главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мы ожидаем, что вместе с ней в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций", - заявил он.

Премьер добавил, что визит европейской делегации станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт к переговорному процессу о вступлении Украины.

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

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