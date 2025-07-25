ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шмыгаль озвучил три ключевые потребности ВСУ: о чем договариваются с ЕС

Украина, Пятница 25 июля 2025 12:33
UA EN RU
Шмыгаль озвучил три ключевые потребности ВСУ: о чем договариваются с ЕС Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль и глава военного комитета ЕС генерал Шон Кленси (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Евросоюз обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности тренировки военных и обеспечение армии критически необходимой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Провел важную встречу с Председателем Военного комитета ЕС генералом Шоном Кленси", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время встречи они обсудили текущую ситуацию с безопасностью, оперативные вызовы и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества с Европейским Союзом.

"Представители украинской разведки предоставили партнерам исчерпывающую информацию о ситуации на фронте, планов действий российских оккупационных сил и состояния российского ОПК. Совместно проанализировали дальнейшие шаги для укрепления украинских оборонных возможностей на поле боя", - добавил министр.

Шмыгаль отметил, что отдельное внимание уделили тренировочной миссии EUMAM и вместе с генералом Кленси оценили ее результаты.

"Подготовка украинских военных демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрели возможности дальнейшего расширения этой миссии. Будем продолжать развивать направление подготовки и тренировки личного состава", - отметил министр.

В то же время он назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины:

  • масштабирование производства перехватчиков;
  • FPV-дроны;
  • дальнобойные беспилотники.

"Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в усилении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы укрепляем безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - добавил Шмыгаль.

Он поблагодарил генерала Кленси и всех партнеров из ЕС за лидерство, солидарность и стратегическое видение.

"Продолжаем совместную работу на пути к общей победе и стабильному миру в Европе", - подытожил он.

Напомним, что сегодня, 25 июля, стало известно, что ранее на этой неделе Украина получила новую систему противовоздушной обороны Patriot. Сообщается, что именно об этой системе были договоренности с Германией.

В то же время вчера украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Война России против Украины
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте