Шмыгаль озвучил три ключевые потребности ВСУ: о чем договариваются с ЕС
Украина и Евросоюз обсудили усиление оборонного сотрудничества, в частности тренировки военных и обеспечение армии критически необходимой техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Провел важную встречу с Председателем Военного комитета ЕС генералом Шоном Кленси", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, во время встречи они обсудили текущую ситуацию с безопасностью, оперативные вызовы и перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества с Европейским Союзом.
"Представители украинской разведки предоставили партнерам исчерпывающую информацию о ситуации на фронте, планов действий российских оккупационных сил и состояния российского ОПК. Совместно проанализировали дальнейшие шаги для укрепления украинских оборонных возможностей на поле боя", - добавил министр.
Шмыгаль отметил, что отдельное внимание уделили тренировочной миссии EUMAM и вместе с генералом Кленси оценили ее результаты.
"Подготовка украинских военных демонстрирует высокую эффективность. Рассмотрели возможности дальнейшего расширения этой миссии. Будем продолжать развивать направление подготовки и тренировки личного состава", - отметил министр.
В то же время он назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины:
- масштабирование производства перехватчиков;
- FPV-дроны;
- дальнобойные беспилотники.
"Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в усилении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы укрепляем безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - добавил Шмыгаль.
Он поблагодарил генерала Кленси и всех партнеров из ЕС за лидерство, солидарность и стратегическое видение.
"Продолжаем совместную работу на пути к общей победе и стабильному миру в Европе", - подытожил он.
Напомним, что сегодня, 25 июля, стало известно, что ранее на этой неделе Украина получила новую систему противовоздушной обороны Patriot. Сообщается, что именно об этой системе были договоренности с Германией.
В то же время вчера украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых.
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