Шмыгаль озвучил идею комплексного перемирия, не только по энергетике

Он отметил, что речь идет о взаимном прекращении ударов по энергосистеме, а не об обмене или уступках.

"Мы говорим о прекращении огня по энергетике в Украине с российской стороны. И соответственно наши глубокие удары по российской нефтепереработке и их энергетике (тоже прекратятся - ред.)", - сказал министр.

Шмыгаль заявил, что эту инициативу уже обсуждали на встрече президентов Украины и США, а детали подхода прорабатывали с американским министром энергетики Крисом Райтом.

"Мы готовы к такому разговору. Вопрос, готова ли Россия к этому разговору, к полному прекращению огня", - сказал министр.

Морская безопасность и подготовка к зиме

Он отметил, что украинская сторона готова рассматривать энергетическое перемирие в комплексе с морским перемирием.

"Потому что это включает пищевую безопасность, это открывает зерновой коридор. И для нас, и для врага. Это, конечно, сделает для наших аграриев немного легче экономическую ситуацию", - пояснил Шмыгаль.

Подобный комплексный подход позволит стране значительно спокойнее и безопаснее пройти предстоящий отопительный сезон. В то же время, министр подчеркнул, что Украина не рассчитывает на честность врага и продолжает системную подготовку к любым сценариям.

"Все, чтобы следующая зима для Украины с точки зрения энергетики была пройдена надежно - мы делаем", - подчеркнул он.