Шмыгаль об отопительном сезоне: зима будет непростой

"С премьер-министром Финляндии подняли вопрос отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, сейчас уже было закачано более 13 млрд кубов газа. Также продолжается ремонт и восстановление энергообъектов.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой российские террористы прибегли к масштабным обстрелам энергосистемы Украины. Это, со своей стороны, заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Какова ситуация сегодня?

По словам главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, Украина продолжает подготовку к отопительному сезону. Полная готовность ожидается уже к 1 октября.

"По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ", - заявил Кубраков и добавил, что сейчас продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования.