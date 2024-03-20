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Шмыгаль ожидает одобрения помощи Украине от США уже в этом месяце

Среда 20 марта 2024 21:07
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Шмыгаль ожидает одобрения помощи Украине от США уже в этом месяце Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, законопроект о финансировании которой "застрял" в Конгрессе, может быть разблокирована и поступить Киеву до конца марта или максимум следующего месяца.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, украинские чиновники ведут "активный диалог" с членами Конгресса от обеих партий, говоря о задержании пакета более чем в 60 миллиардов долларов финансирования помощи республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне.

Шмыгаль также дал понять, что ожидает положительных новостей по этому вопросу "в этом месяце или максимум в следующем месяце".

Вопрос о помощи США для Украины

Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов республиканцев, отказывающихся выносить на голосование и утверждать документ.

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам в 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

Кроме того, Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета на 95 млрд долларов. В частности, помощь нашей стране будет предоставляться по программе займа или кредитования.

12 марта администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

В Белом доме отметили, что этих средств хватит на закупку вооружений для ВСУ всего на две недели.

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