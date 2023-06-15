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Шмыгаль ожидает очередного транша МВФ в ближайшее время

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинское правительство надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по очередному траншу. Миссия МВФ приняла положительное решение по итогам переговоров с представителями Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Ожидаем, что достигнутое соглашение на уровне персонала будет одобрено Советом директоров МВФ как можно быстрее. Это позволит Украине получить следующие 900 млн долларов", - сказал Шмыгаль во время онлайн встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

В ходе разговора чиновники также обсудили вопросы восстановления Украины. "Работаем над привлечением дополнительных средств от партнеров и рассчитываем, что конференция в Лондоне принесет результат", - сказал Шмыгаль.

Программа с МВФ

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн долларов.

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МВФ