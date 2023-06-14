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Шмыгаль обсудил с премьером Польши поставки техники и тренировки военных

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким. Они обсудили военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль отметил, что поблагодарил премьера Польши за оказанную гуманитарную помощь для украинских спасателей. Варшава передала технику и оборудование для ликвидации последствий техногенной катастрофы после взрыва россиянами Каховской ГЭС.

Также Шмыгаль и Моравецкий обсудили дальнейшее сотрудничество по поставкам военной техники, а также тренировки украинских военных.

"Скоординировали подготовку к конференции восстановления Украины в Лондоне. Рассчитываем по ее итогам новые договоренности и конкретные проекты", - добавил премьер.

Помощь Польше

Польша - одна из первых стран, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения России. Варшава предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, активно поддерживает санкции против РФ и Беларуси, а также приняла миллионы украинских беженцев.

Кроме того, Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Польский президент Анджей Дуда призывает альянс предоставить Украине гарантии безопасности. По его мнению, они должны быть готовы к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе.

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Денис ШмыгальПремьер-министрПольша