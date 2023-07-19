Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии экспорт украинской агропродукции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Twitter .

"Продуктивный разговор с Урсулой фон дер Ляйен о содействии экспорту украинской агропродукции. Договорились об упрощении процедур, развитии новых пунктов пропуска и логистических путей. Скоординировали подготовку нового финансового инструмента Ukraine Facility (программа для финансирования дефицита бюджета - ред.) для экономического развития и обновления", - написал Шмыгаль.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зерновой сделки". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

В ответ на такие действия Москвы президент Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продолжить украинский экспорт, даже несмотря на выход России из "зерновой сделки".

По словам главы государства, сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновую сделку".