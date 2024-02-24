Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии программу на 50 млрд евро: когда будет первый транш

"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", - рассказал премьер.

Шмыгаль добавил, что на встрече с Урсулой фон дер Ляйен он также поднял вопрос о ситуации на границе с Польшей и представил украинский план разрешения кризиса.

"Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог", - подчеркнул он.

Программа Ukraine Facility для Украины

Напомним, лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

А уже 5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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