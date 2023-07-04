Шмыгаль назвал три основных задания во время подготовки к отопительному сезону

"Напоследок о подготовке к следующему отопительному сезону. Задача номер один - завершить плановые ремонты энергетических объектов", - сказал Шмыгаль.

Вторая задача, по его словам, - надежная защита энергетической инфраструктуры от российских атак. А задача номер три - накопить достаточно ресурсов.

"Сейчас имеем на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд кубометров газа в газохранилищах. К началу отопительного сезона запланировано выйти на показатель 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубометров газа", - рассказал премьер.

Шмыгаль также отметил, что задачи доведены до всех исполнителей, четко определены ответственные. По его словам, вопросы подготовки к отопительному сезону находятся под постоянным контролем.

Отопительный сезон 2023-2024

Из-за постоянных российских обстрелов критической инфраструктуры Украины в домах украинцев прошлой зимой фактически отсутствовали электричество и отопление. Хотя властям удалось возобновить работу критической инфраструктуры почти до довоенного периода, ожидается, что эта зима будет похожа на предыдущую.



Так, замминистра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону нужно более 3,4 млрд долларов. В частности, сумма необходима как для восстановления генерации, так и для закупки необходимых ресурсов.

В мае Кабинет министров принял план по подготовке к новому отопительному сезону.