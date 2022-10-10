Шмыгаль назвал сроки возобновления электроснабжения после массированных ударов

Десятки вражеских ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и Киеве. Большинство удастся восстановить сегодня, часть заработает завтра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля.
"Десяти ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением", - пишет Шмыгаль.
Согласно предварительной информации:
Также премьер призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы в течение следующих нескольких дней.
"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру", - добавляет Шмыгаль.
Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.
Между тем в результате ударов России по объектам энергетической инфраструктуры - в Украине массовые перебои со светом.
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