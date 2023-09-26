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Шмыгаль назвал спекуляциями разговоры о том, что украинское зерно вредит фермерам из ЕС

Вторник 26 сентября 2023 17:26
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Шмыгаль назвал спекуляциями разговоры о том, что украинское зерно вредит фермерам из ЕС Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В условиях российской агрессии Украине нужен аграрный экспорт и это не вредит фермерам из Польши, Венгрии или Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В условиях российской черноморской блокады, во время почти ежедневных атак на наши зернохранилища и порты, в условиях, когда обеспечение наших сил безопасности и обороны напрямую зависит от наших доходов, нам нужен аграрный экспорт", - говорится в заявлении.

Шмыгаль уточнил, что разговоры о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам - это спекуляции.

"Наше зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах, тогда как наши аграрии находятся в гораздо худшем и более тяжелом положении, чем их западные коллеги", - добавил глава правительства.

Также он пояснил, что Украина никогда не имела цели навредить фермерам соседних стран, а наоборот благодарна за все то, что делают для нас партнеры. За помощь оружием, за принятие украинских женщин, детей, за гуманитарную и финансовую поддержку.

Экспорт зерна

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС. После этого решение Украина в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. Предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям 17 сентября. Они уже обсуждались на координационной платформе Украина-ЕС 18 сентября.

Кроме того, Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября провел совещание с чиновниками по зерновому экспорту. По его словам, Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна, и это полностью рационально.

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