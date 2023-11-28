Шмыгаль хочет создать в Украине военную экономику, - FT

По его словам, Украина должна сосредоточить свою экономику на развитии обороны и технологий. Примером тому должно служить Израиль.

Кроме этого, премьер считает, что Украина может быть "энергетическим хабом" для Европы, ведь имеет запасы природного газа. Также Украина снизит свою зависимость от уязвимых портов Черного моря для экспорта зерна.

Украина может усилить свой технологический сектор, как это было сделано для производства дронов. Что касается беспокойства ЕС по поводу коррупции в непрозрачном государственном секторе, Шмыгаль заверил, что эти вопросы решаются.

Прогнозы по экономике Украины

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (из предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз – 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.

Кабмин также ожидает скорейшего восстановления реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 г.), логистики (ограниченность полноценного пользования) морскими. портами) и миграционных процессов и т.д.

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