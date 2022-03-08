ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль: енергетики роблять дива, щоб українці залишались зі світлом, теплом і газом

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 10:44
Шмигаль: енергетики роблять дива, щоб українці залишались зі світлом, теплом і газом Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував енергетикам за забезпечення стабільного постачання українцям тепла, газу та електроенергії в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

"Хочу подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що в умовах війни важливою частиною роботи Уряду та місцевої влади є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомила, що мобілізувала всі доступні ремонтні бригади для якомога скорішого відновлення електропостачання в домівки українців, в умовах безперервних обстрілів інфраструктури російськими окупантами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати