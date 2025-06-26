Шмыгаль поручил перераспределить РЭБ в прифронтовые регионы

Обстрелы прифронтовых регионов

Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые области, где ежедневно фиксируют новые разрушения и жертвы среди мирного населения. Вражеские атаки часто направлены на жилые дома, объекты критической инфраструктуры и энергетику.

Также циничными являются удары по путям эвакуации, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и очередным доказательством террористической тактики России.

Недавно председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров заявил, что в Сумской области и в приграничных громадах дороги будут закрывать антидронными сетками для усложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.