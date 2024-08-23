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Шмыгаль поручил Минздраву и Минобороны выяснить, почему раненые военные сами приходят на ВЛК

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министерство здравоохранения и Министерство обороны должны выяснить ситуации, когда раненые военнослужащие вынуждены сами приходить на военно-врачебные комиссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Я прошу Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения принять меры. Ведь это совершенно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-нибудь ВЛК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание", - заявил премьер.

По его словам, в Украине все было настроено так, чтобы раненые бойцы не должны были ходить на ВЛК. Однако такие ситуации свидетельствуют о том, что общая система не работает.

Напомним, ранее военные с ограниченной годностью не подлежали увольнению в запас и продолжали службу в большинстве частей, кроме подразделений, требовавших отличного здоровья. Увольнение было невозможным из-за отсутствия клинических проявлений заболеваний, несмотря на то, что многие из них успешно выполняли задачи наравне с другими военными.

Однако осенью 2023 года Кабмин внес ряд изменений в прохождение ВЛК. Военные продолжат службу в подразделениях обеспечения в особый период. Индивидуальный подход к пригодности сохраняется, учитывая бессимптомное течение болезней или незначительные нарушения функций.

Внесены изменения в порядок проведения медосмотров в государственных и коммунальных медучреждениях и конкретизирована их процедура. Нормировано создание гарнизонных ВЛК в гражданских медучреждениях, передача документов в электронной форме и обжалование постановлений ВЛК.

Также Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

Подробно о том, почему в Украине просматривают все результаты медосмотров и что из этого получится, – читайте в материале РБК-Украина.

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