Шмыгаль допустил увеличение бюджетных расходов на войну из-за сокращения помощи

Украина снова может изменить государственный бюджет из-за увеличения расходов на войну. В этом году также наблюдается сокращение помощи от партнеров.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады, которую ведет нардеп Алексей Гончаренко.
"Относительно дополнительных средств... Если такая потребность возникнет, мы обратимся в парламент с соответствующим предложением с определением соответствующих источников наполнения государственного бюджета", - сказал он.
Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в первом квартале были значительные задержки поставок оружия от партнеров, что привело к вынужденным расходам из бюджета, которые не были учтены при планировании.
"В этом году ситуация, к сожалению, повторяется. Начиная с первого квартала у нас произошло сокращение помощи от некоторых партнеров. Мы были вынуждены взять на себя дополнительные закупки оружия и боеприпасов для ВСУ, что потянуло дополнительные расходы", - сказал он.
По его словам, на данный момент все расходы покрыты. "Если во втором полугодии нам нужны будут средства... мы обратимся в парламент и обоснуем все источники", - сказал Шмыгаль.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.
Марченко пока не готов сказать, когда будут изменения в бюджет, ведь ситуация остается достаточно непредсказуемой и нестабильной, особенно когда речь идет о военных расходах.
В Минфине считают, что смогут профинансировать военные расходы за счет перевыполнения плана по мобилизации доходов, добавил министр, поэтому повышать налоги не планируют, сказал министр.
В прошлом году Минфин добился повышения налогов для граждан Украины из-за увеличения расходов на оборону. Расходы на войну были увеличены осенью 2024 года на 500 млрд гривен.
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