Шмыгаль ждет от всех министров идей по предложенной доктрине Зеленского

Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новую доктрину, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны.

Зеленский подчеркивал, что ориентирами для доктрины должны стать: философия нашей победы, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости, трансформация Украины за следующих 10 лет.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре", - отметил Шмыгаль.

По его словам, все такие дорожные карты должны быть доступны для общественного ознакомления, обсуждений и дискуссий. Ответственны за разработку таких инициатив все министры.

Доктрина Зеленского

Напомним, 28 июня глава украинского государства во время выступления в Верховной раде заявил о необходимости создания доктрины в Украине.

Президент объяснил, что такой документ должен будет отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и украинцах. Она также должна включать видение того, какой наша страна станет после победы.

Более детально о новой инициативе Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.