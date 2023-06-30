RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль ждет от всех министров идей по предложенной доктрине Зеленского

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Каждое украинское министерство должно будет разработать свою дорожную карту изменений, которая будет основываться ориентирах и элементах будущей доктрины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новую доктрину, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны.

Зеленский подчеркивал, что ориентирами для доктрины должны стать: философия нашей победы, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости, трансформация Украины за следующих 10 лет.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре", - отметил Шмыгаль.

По его словам, все такие дорожные карты должны быть доступны для общественного ознакомления, обсуждений и дискуссий. Ответственны за разработку таких инициатив все министры.

Доктрина Зеленского

Напомним, 28 июня глава украинского государства во время выступления в Верховной раде заявил о необходимости создания доктрины в Украине.

Президент объяснил, что такой документ должен будет отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и украинцах. Она также должна включать видение того, какой наша страна станет после победы.

Более детально о новой инициативе Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДенис Шмыгаль