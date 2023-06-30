Шмыгаль ждет от всех министров идей по предложенной доктрине Зеленского

Каждое украинское министерство должно будет разработать свою дорожную карту изменений, которая будет основываться ориентирах и элементах будущей доктрины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новую доктрину, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны.
Зеленский подчеркивал, что ориентирами для доктрины должны стать: философия нашей победы, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости, трансформация Украины за следующих 10 лет.
"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре", - отметил Шмыгаль.
По его словам, все такие дорожные карты должны быть доступны для общественного ознакомления, обсуждений и дискуссий. Ответственны за разработку таких инициатив все министры.
Напомним, 28 июня глава украинского государства во время выступления в Верховной раде заявил о необходимости создания доктрины в Украине.
Президент объяснил, что такой документ должен будет отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и украинцах. Она также должна включать видение того, какой наша страна станет после победы.
Более детально о новой инициативе Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.
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