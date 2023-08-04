RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль анонсировал повторную проверку укрытий в Украине

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров поручит провести повторные проверки состояния укрытий по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры из-за ненадлежащего состояния укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация", - сказал Шмыгаль.

По его словам, там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в частности ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль