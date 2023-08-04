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Шмыгаль анонсировал повторную проверку укрытий в Украине

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Украина, Пятница 04 августа 2023 16:19
Шмыгаль анонсировал повторную проверку укрытий в Украине Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров поручит провести повторные проверки состояния укрытий по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры из-за ненадлежащего состояния укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация", - сказал Шмыгаль.

По его словам, там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в частности ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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