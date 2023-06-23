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Шмыгаль анонсировал проверку деятельности и имущества всех "военкомов"

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство создаст комиссию для проверки деятельности и имущественного состояния всех "военкомов" по Украине.

Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы приняли решение о том, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которая проверит деятельность и имущественное положение всех военкомов и их заместителей", - сказал Шмыгаль.

По его словам, основанием для такого решения стала ситуация с начальником Одесского областного территориального центра комплектования.

"Одесский военком будет уволен со своей должности. По решению Ставки, такое поручение президент дал главнокомандующему, по другим военкомам будут проведены проверки", - добавил глава правительства.

Скандал с одесским "военкомом"

Как сообщали СМИ, семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

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