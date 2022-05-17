RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шлюзи Дніпровської ГЕС відкриють сьогодні: у чому причина

Фото: Дніпровська ГЕС
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, почнеться технологічний злив води через греблю ДніпроГЕСу. Така процедура традиційна у випадках, коли вода досягає рівня, вищого за належний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"Водосховища переповнені, планують спустити необхідний об'єм води. Відбудеться звичайна технологічна процедура", - йдеться в повідомленні.

Зливати воду почнуть о 13.00.

"Дніпровська ГЕС працює в штатному режимі", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, у 2021 році в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС (вершина Каховського водосховища) зафіксували масову загибель риби. Орієнтовна загальна вага загиблих товстолобів становить близько 4 тис. кілограмів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГЭС