Брак с 10 лет: Оклахома закрыла лазейку для мужчин, но "нормы средневековья" все еще есть в США
Оклахома официально запретила заключение браков для лиц моложе 18 лет, ликвидировав все действующие правовые исключения. Штат стал семнадцатым в США, где ввели полное табу на детские союзы без всяких компромиссов, но проблема все еще актуальна для, казалось бы, цивилизованной страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Сенат штата принял документ единогласно и запрет вступает в действие с 1 ноября. В Палате представителей шли горячие дискуссии между республиканцами. В конце концов победу одержали сторонники запрета с перевесом всего в один голос.
Из-за старой федеративной системы и законов 19 века в некоторых штатах все еще есть лазейки для бракосочетания с несовершеннолетней девушкой. На него может дать разрешение суд, или просто родители. Если взрослый мужчина получал лицензию на брак с ребенком, уголовная ответственность за интим с ним просто исчезала.
Организация ООН считает детские браки грубым нарушением прав человека. А данные организации Unchained at Last, которая борется с детскими браками, шокируют.
Статистика за последние 26 лет в США:
- Почти 300 000 детей в возрасте от 10 лет официально вступили в брак.
- Большинство из них - девочки.
- Мужчинами обычно становились взрослые совершеннолетние лица.
Еще в 2017 году такие свадьбы были легальными во всех 50 штатах. За десять лет только 17 штатов и Вашингтон (округ Колумбия) подняли возрастную планку.
В других частях страны лазейки до сих пор существуют. Калифорния, Флорида, Техас и Иллинойс остаются среди тех, где детские браки все еще возможны. В некоторых из этих штатов вообще нет нижнего возрастного ценза!
Причем, в некоторых из этих штатов нет нижнего возрастного порога вообще! Одно дело, когда по решению суда подростки с разумной разницей в возрасте решили жениться, тем более из-за беременности и родители не против, а другое - когда взрослый мужчина в 21 веке в цивилизованной стране имеет возможность, по сути "купить" себе девушку договорившись с маргинальными родителями. И все это вполне законно.
А что в Украине и ЕС с детскими браками?
Европа и Украина имеют максимально строгие правила. Европейский Союз годами давит на правительства для установления границы в 18 лет. Германия, Дания и Франция уже закрыли все двери для подростковых браков. Великобритания сделала это в 2023 году, чтобы защитить девушек от принуждения.
В Украине правила железные: общий брачный возраст - 18 лет. Снизить его может только суд и исключительно с 16 лет. Никаких исключений для 14-летних или 15-летних не существует, даже в случае беременности.
Если 40-летний мужчина придет в украинский суд с родителями 14-летней девочки просить о браке, это станет "явкой с повинной".
Последствия будут мгновенными:
- Для мужчины: статья 155 УК Украины. Это от 5 до 8 лет тюрьмы за интим с лицом до 16 лет.
- Для родителей: уголовная ответственность за содействие преступлению и лишение родительских прав.
- Для ребенка: немедленное изъятие из семьи социальными службами.
Судья в такой ситуации обязан сразу вызвать полицию. В Европе действует аналогичный принцип "высших интересов ребенка". Любые финансовые договоренности родителей со взрослым "женихом" квалифицируются как торговля людьми. Гражданское право или "согласие семьи" никогда не перекрывают уголовное преступление.
