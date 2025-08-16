ua en ru
На пути к Луне: SpaceX анонсировала юбилейный запуск тяжелой ракеты-носителя Starship

Суббота 16 августа 2025 10:38
UA EN RU
На пути к Луне: SpaceX анонсировала юбилейный запуск тяжелой ракеты-носителя Starship Фото: SpaceX анонсировала юбилейный запуск тяжелой ракеты-носителя Starship (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания SpaceX анонсировала десятый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, который предварительно запланирован на 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.сom.

Известно, что запуск состоится с площадки Starbase в Техасе, США, и станет важным этапом в подготовке к будущим миссиям NASA на Луну.

Что известно о запуске

По данным компании, речь идет о десятом полете ракеты Starship, включающей ускоритель Super Heavy и космический корабль верхней ступени. Этот полет станет уже четвертым в 2025 году.

Он имеет особое значение для реализации программы Artemis 3, в рамках которой NASA планирует высадить астронавтов на поверхность Луны в 2027 году. В рамках миссии SpaceX протестирует ряд критических технологий, включая отделение ступеней в космосе, перезапуск двигателя Raptor и контролируемое приводнение.

Что известно о ракете-носителе

В миссии Flight 10 будет задействована ракета-носитель Booster 16 и корабль Ship 37 - оба из новой серии Block 2. По плану, корабль должен выполнить приводнение в Индийском океане, тогда как ускоритель - в Мексиканском заливе.

Также в рамках полета SpaceX планирует вывести в космос восемь симуляторов спутников Starlink. Интересно, что изначально для этого запуска планировали использовать другой корабль - Ship 36. Однако он был уничтожен при взрыве на испытательном стенде 18 июня.

В результате инцидента также пострадала инфраструктура на Starbase. Расследование уже завершено, и компания Илона Маска планирует продемонстрировать повышенную надежность новых решений.

Если запуск удастся, это станет еще одним шагом к сертификации Starship как основной транспортной системы для будущих пилотируемых миссий на Луну, а впоследствии - и на Марс.

Разработка Starship

Starship - это система космического запуска многоразового использования, разрабатываемая американской компанией SpaceX для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю.

Первая ступень ракеты называется "Super Heavy". Она предназначена для вывода на орбиту второй ступени, которая одновременно является и космическим кораблем с общим с ракетой названием - "Starship".

Последний будет выпускаться в нескольких версиях: пассажирская, грузовая, или танкер для космической дозаправки. Обе ступени будут работать с двигателями Raptor и возвращаться на взлетно-посадочную площадку. После заправки Starship снова будет готов к полету.

SpaceX готовится к полету на Марс

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск анонсировал, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. В случае, если миссия будет успешной, первые посадки людей на красную планету могут состояться через несколько лет.

Он добавил, что дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.

