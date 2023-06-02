На пути к миру. О чем договариваются Армения и Азербайджан и что будет с Нагорным Карабахом

О том, что подписание мирного соглашения неизбежно, на прошлой неделе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, договор должен соответствовать международным нормам и в конце концов принести долгосрочный мир на Кавказ.

Его слова стали ответом на заявление армянского премьера Никола Пашиняна о готовности к взаимному и безоговорочному признанию территориальной целостности.

"Если мы с Азербайджаном правильно понимаем друг друга, то Армения признает 86,6 тысяч квадратных километров территориальной целостности Азербайджана при условии, что Азербайджан признает 29,8 тысяч квадратных километров", – отметил он.

Таким образом, Пашинян снова намекнул на отказ от претензий на Нагорный Карабах. Вооруженный конфликт за этот регион длится с начала 1990-х. Последняя активная фаза осенью 2020 года закончилась тем, что Азербайджан вернул себе значительные территории.

Лидеры обеих стран 25 мая встретились на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Там Пашинян объявил о договоренностях по взаимному признанию, Алиев увидел предпосылки для нормализации отношений, а некоторые чиновники осторожно заговорили о возможном подписании документа 1 июня.

Спорные моменты еще не улажены

Московская встреча прошла не так гладко, как могло показаться на первый взгляд. На переговорах с участием Владимира Путина армянский премьер раскритиковал Алиева за термин "занзегурский кордидор".

"Занзегурским коридором" в Баку называют будущую дорогу на юге Армении, которая должна соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской автономной республикой. Пашинян же расценивает термин как территориальную претензию.

По его словам, никакого "занзегурского коридора" в заявлении о прекращении огня от 2020 года нет, и Армения лишь гарантировала безопасность транспортного сообщения. Но по мнению Алиева, термин уже широко используется и сам по себе не подразумевает претензий на армянские земли.

Никол Пашинян опасается, что за коридором на Нахичевань кроются территориальные претензии Азербайджана (фото: Getty Images)

Еще один момент – Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая Армению с пока еще не подконтрольной Баку частью Нагорного Карабаха. В апреле на ней появился азербайджанский пограничный пункт. Пашинян называет это блокадой, Алиев – суверенным правом своей страны.

В спор пришлось вмешаться лично Путину. Он обратил внимание на то, что в терминологии "коридор" и "дорога" могут быть определенные противоречия, и призвал сосредоточиться на признании территориальной целостности, которая станет базой для вопросов "второстепенного характера".

Несмотря на перепалку, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду на подписание мирного договора уже 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Мы надеемся, что 1 июня наконец, будет подписан мирный договор... Это исторический момент и импульс, который нельзя пропустить", – отметила она.

Но, очевидно, посол поторопилась. Хотя бы потому, что встреча в Москве оставила неприятный осадок, а Пашинян за несколько дней до саммита объявил, что документа для подписания еще нет.

Вчера в Кишиневе прошли пятисторонние переговоры с участием Пашиняна, Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

По словам Мишеля, на ней обсуждалась делимитация границы и подготовка мирного соглашения. Армянский премьер подтвердил готовность к дальнейшей делимитации на основе карт 1975 года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал встречу позитивной и плодотворной. Следующий раунд на высоком уровне пройдет 21 июля в Брюсселе.

Не исключено, что по итогам череды переговоров контуры будущего мира станут более конкретными.

Камни преткновения

Вторая Карабахская война в 2020 году завершилась поражением Армении. Азербайджан в ходе широкомасштабного наступления вернул контроль над значительной частью Нагорного Карабаха, включая территории вдоль границы с Ираном, а также стратегический важный город Шуша.

В ноябре 2020-го при посредничестве Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня. По сути, этот документ лишь оттягивает момент, когда Баку восстановит свой суверенитет над регионом.

Никол Пашинян говорит, что стремится заключить мир как можно скорее. По его словам, армянская сторона передала уже четвертый проект, главным пунктом которого остается взаимное признание в советских границах.

Что касается статуса Нагорного Карабаха, то с одной стороны Ереван от себя не требует отдельных гарантий для местных армян. В то же время Пашинян ждет международных гарантий прямого диалога между Степанакертом и Баку. По его словам, это позволит избежать этнической чистки.

Азербайджан не согласен и называет любые намеки на международные механизмы вмешательством в свои внутренние дел.

Ильхам Алиев против междунарожных механизмов по Нагорному Карабаху (фото Getty Images)

Эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцех Войтасевич выделяет две основные проблемы.

"Самая первая, конечно, это сам Нагорный Карабах. Пашинян говорит о готовности признать его частью Азербайджана, но возникает проблема с местным населением. Баку исключает политическую и даже культурную автономию. В таких условиях карабахские армяне не поддержат мирный договор", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, люди здесь боятся мести и того, что их дома будут переданы азербайджанцам, которые были вынуждены бежать от войны несколько десятилетий назад. И если Азербайджан не предпримет никаких шагов в плане автономии, то карабахские армяне будут постоянно против мирного договора.

Отметим, Алиев не скрывает враждебного отношения к непризнанной республике и ее руководителю Араику Арутюняну.

"Парламент Карабаха должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", – заявил он на днях.

В противном случае, по словам Алиева, Баку оставляет за собой право провести новую военную операцию.

Вторая проблема – это та самая дорога на Нахичевань. Вопрос в том, где именно она будет находиться. Армения хочет, чтобы она проходила по ее территории, Азербайджан настаивает на границе между Арменией и Ираном. Последний выступает против, поскольку это может осложнить его экономические связи с Ереваном.

Кроме того, есть разногласия по поводу контроля. Армения хочет осуществлять его самостоятельно, Азербайджан - своими силами и силами российских "миротворцев".

"Армения говорит, что таким образом она потеряет контроль над частью своей территории. Между ними нет доверия, и многие опасаются, что стороны будут обманывать друг друга. Поэтому нужно еще много времени, чтобы они договорились. И вчерашняя встреча в Молдове показала, что пока, к сожалению, никакого договора не получается", – отметил Войтасевич.

Он также подчеркивает, что не стоит забывать и об интересах России. Она стремится сохранить влияние на Нагорный Карабах и не будет отдавать мирный процесс на откуп Западу.

Армения смирилась с потерей?

Категорически против договоренностей с Азербайджаном выступает армянская оппозиция. Депутат от партии "Айастан" Ишхан Сагателян называет инициативы Пашиняна "окончательной сдачей Карабаха, до которой осталось примерно полгода". Параллельно в оппозиции предлагают вообще запретить признание этого региона частью другой страны.

В то же время на сегодня в стране не наблюдается протестного энтузиазма. А если вспомнить массовые акции зимой и весной 2021 года после второй Карабахской войны, то они не произвели эффекта, и летом партия Пашиняна победила на досрочных выборах. Во многом потому, что в стране нет сильной оппозиции.

Главными оппозиционерами выступают бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Они не очень популярны, и по сути у армян нет альтернативы Пашиняну, считает эксперт Войцех Войтасевич.

Не исключено, что подписание мирного договора вызовет протесты, они будут организованы оппозицией и их, скорее всего, поддержит зарубежная диаспора. Но дело в том, что у самого премьера Армении, похоже, тоже нет альтернативы на фоне военной угрозы со стороны Баку.

В сентябре 2022 года азербайджанские войска ударили по позициям в районе городов Варденис, Горис, Сотк и Джермук. В результате погибли более 200 армянских военных. В апреле 2023-го в перестрелке на границе погибли еще семь человек.

"Пашинян знает, что Россия ему не поможет, ведь 2020 году ни она, ни ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, членом которой является Армения, – ред.) не участвовали в конфликте. И он осознает, что его армия слабее азербайджанской. И если он не договорится с Алиевым, то в конце концов силовой сценарий может воплотиться в реальность", – отметил Войтасевич в беседе с изданием.

Мир не в ближайшей перспективе

Первая Карабахская война продлилась с 1992 по 1994 год. Она была частью более широкого этнополитического конфликта. Нагорно-Карабахская автономная область с преимущественно армянским населением входила в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х годов армяне просили руководство Советского Союза передать регион Армянской ССР.

На этом фоне начались этнические конфликты, которые привели к массовому исходу азербайджанцев из Армянской ССР и Карабаха. В ответ последовали армянские погромы в Азербайджане. В результате погибли сотни гражданских.

С развалом СССР сторонам достались вооружения советской армии. Особо ожесточенные бои шли в 1992-1993 году. В мае 1994 года международным посредникам удалось добиться прекращения огня. К тому времени армянские силы контролировали Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана.

Вторая война вспыхнула осенью 2020 года. Наступление Азербайджана сопровождалось применением авиации, бронетехники, артиллерии, и ударных беспилотников. В течение сентября-октября войска заняли город Джебраил и поселок Гадрут, после чего обрушился армянский фронт. На этой волне Баку восстановил контроль над значительными территориями.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня, Азербайджан помимо занятых в ходе военной кампании земель вернул Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На линию соприкосновения зашел российский контингент. Срок его пребывания определен 5 годами с возможностью продления. Параллельно Армения обязалась полностью вывести войска из Нагорного Карабаха.

Соглашение по Нагорномку Карабаху (инфографика "Русская служба BBC")

В мирных переговорах Азербайджан выступает с позиции силы.

"Мне кажется, что сейчас он ждет той конфигурации мирного договора, которая его устроит. Если Азербайджан не получит нужного результата, то может решиться на новую военную кампанию", – считает польский эксперт Войцев Войтасевич.

В таком случае против будут и Россия, и Запад. Но если на ситуацию смотреть объективно, то первая занята войной в Украине, у нее не хватит сил на интервенцию в Нагорном Карабахе. Косвенно это подтверждают инциденты с блокированием Лачинского коридора в декабре 2022 года и появлением пограничного пункта в апреле 2023-года. На них так называемые "миротворцы" никак не отреагировали.

Западные страны в свою очередь будут настаивать на том, что война - это не решение. Но на введение санкций не пойдут, поскольку они сегодня отказываются от российских энергоресурсов и не заинтересованы в потере Азербайджана как дополнительного источника нефти и газа.

"В этом году мы вряд ли увидим договор, который принесет постоянный мир на Южный Кавказ. Что касается урегулирования в будущем, то пока об этом сложно говорить. Я даю 50 на 50. То есть либо все-таки мир на условиях Баку, либо новое обострение. Ну и, конечно, не стоит исключать того, что конфликт может продлиться в замороженном состоянии, как и было до 2020 года", – добавил эксперт.