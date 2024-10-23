Путь UPG: как сеть АЗК поставляет высококачественное топливо в Украину

Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь преодолевает горючее перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля? Попробуем исследовать это с помощью одного из лидеров рынка – национальной сети АЗК UPG.

В компании рассказали, как сегодня устроена их логистическая цепь от производителя до конечного потребителя в Украине. Это многоэтапный процесс с четким алгоритмом действий, в котором все зависит от страны происхождения продукта. Цель же остается единственной – держать высокую планку качества, за которую бренд отвечает собственным именем.

Все нефтепродукты, список которых вы видите на черно-зеленых стелах UPG, импортируются непосредственно от производителей с высокотехнологичных заводов в США и Германии. Чтобы горючее попало в топливные резервуары АЗК, компания привлекает исключительно собственную логистику: крупнейший в стране парк топливовозов и железнодорожных цистерн, а также терминалы для хранения и перевалки нефтепродуктов в соседней Польше – безоговорочный козырь компании.

Наличие у UPG данного инфраструктурного ресурса в свое время вызвало подлинный резонанс. Для сети АЗК такой смелый шаг открыл возможность бесперебойно снабжать топливом в Украине и не зависеть от внешних и внутренних факторов. И не только это. Собственный логистический ресурс позволяет удерживать стабильную и лояльную ценовую политику.

А теперь обо всем по очереди.

Фото: пресс-офис UPG

ЗИС С ДИЗЕЛЬ!

Путь дизеля в Украину сложен и интересен, его UPG импортирует из Соединенных Штатов Америки. Такой опыт стал совершенно уникальным, если не сказать больше – настоящим прорывом, который совершила компания на рынке. Уже с первых поставок стало ясно, что новое направление перспективно. Продукты американского производства полностью соответствуют критериям качества сети, а постоянно растущий спрос на них среди автолюбителей — лучшее тому подтверждение.

Давайте посчитаем вместе все логистические этапы, а соответственно и точки контроля качества, которые проходит дизель перед тем, как попасть в топливно-распределительную колонку на АЗК.

Сначала океан

Первый шаг, с которого открывается долгий путь горючего, начинается с самого важного – уверенности в его высоком качестве, ведь компромиссов для UPG быть не может. И делается он еще в США, где морской инспектор сети отправляет первые пробы дизеля в независимую лабораторию. Если высокие стандарты продукта, заявленные производителем, подтверждены, его отгружают на танкер вместимостью 100 000 тонн. Затем дизель путешествует через Атлантический океан в порт Роттердам. Оттуда уже меньшими танкерами направляется к собственному морскому терминалу компании в польском городе Свиноуйсьце. И это еще одна точка контроля качества уже в европейских лабораториях. Дальше горючее в небольших баржах плывет к речному терминалу UPG в Щецине.

Фото: пресс-офис UPG

Затем по суше

Когда волны стихают, открывается сухопутный путь дизеля в Украину: сначала по железной дороге, а затем по автомагистралям. Еще на границе часть горючего из собственных железнодорожных цистерн переливается в топливовозы, задача последних — доставить продукт в Украину. Качество и здесь контролируется. Перед тем, как разъехаться по сети АЗК, дизель еще раз исследуют в собственной, аккредитованной по международному стандарту, лаборатории. Проверяются пломбы на транспорте, а потом уже тщательно изучаются пробы.

И только после всего этого горючее отпускают в продажу.

Следует сказать, что даже во время активной фазы войны UPG масштабируется. И речь не только о постоянных инвестициях в собственную логистику и строительство новых ультрасовременных АЗК – расширяется и продуктовый пакет. Недавно компания запустила продажу премиального дизеля – upgDIESEL также американского происхождения. Горючее обладает улучшенными свойствами благодаря добавлению моющего компонента в его состав. Его основным преимуществом является бережная очистка автофорсунок, что гарантирует двигателю стабильную и равномерную работу. Кроме того, современные присадки являются весомым шагом в направлении экологичности дизтоплива.

Фото: пресс-офис UPG

ДАС ИСТ БЕНЗИН!

Путь бензина в АЗК сети UPG короче, ведь пролегает непосредственно из Европы.

А-95, upg95 и высокооктановый upg100 поставляются из нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Германии. Отсюда продукт загружается в железнодорожные цистерны и направляется в Украину. Следует отметить, что премиальное горючее едет в отдельных, специально закупленных компанией, емкостях. Бензины поступают в продажу, как и дизельное топливо только после окончательного подтверждения каждого параметра качества в собственной сертифицированной лаборатории UPG.

Фото: пресс-офис UPG