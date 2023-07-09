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Путь Украины в НАТО точно станет короче, но работа продолжается, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 09 июля 2023 00:56
Путь Украины в НАТО точно станет короче, но работа продолжается, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

После ряда международных визитов президента Владимира Зеленского путь Украины в НАТО точно станет короче, работа в этом направлении продолжается.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Threads.

"Во время важных визитов президента в Софию, Прагу, Братиславу и Стамбул (а тут еще и исторический, учитывая возвращение наших героев) работали над многими вопросами — оружие, членство в ЕС. Но параллельно с этой работой я мысленно был… в Вильнюсе. Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче", - отметил Кулеба.

По его словам, это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали.

Он также отметил, что сегодня но не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее — ясность приглашения Украины к вступлению. Теперь уникальный момент, чтобы внести эту ясность.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в выходные, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в Альянс после окончания войны. Президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

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