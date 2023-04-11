Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня мелкие дожди ожидаются на западе, а в центральных, восточных и южных областях возможны умеренные осадки. На остальной территории будет сухо.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако на юге и востоке Украины прогнозируются шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха по Украине днем будет в пределах от +12 до +17 градусов. Ночью опустится до +3 +8 градусов. В Карпатах днем +3 +8 градусов, а ночью около нуля.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в столице днем покажут +13 +15 градусов. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов.