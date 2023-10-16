Шквалы и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 16 октября, будет ветреной и дождливой. Синоптики предупреждают о похолодании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня большинство регионов накроют дожди. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильные осадки. В Карпатах дождь и мокрый снег.
Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем в Украине шквальные порывы 15-20 м/с
Температура воздуха днем в большинстве областей будет в пределах +7 +12 градусов. На востоке и юге днем +11 +16 градусов. Ночью температура опустится до +3 +8 градусов, а на востоке и юге до +11.
В Карпатах днем столбики термометров покажут 0 +5 градусов, а ночью от +2 до -3.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.
В Киеве днем температура воздуха будет около +10 градусов, а ночью +6 +8 градусов.
Осень в Украине
В последние дни в Украине наблюдается теплая погода, в некоторых регионах дожди. В то же время синоптики предупреждают, что в Украину пришли первые осенние холода и заморозки.
Также в Укргидрометцентре предупредили, что украинцев ждут две волны похолодания, а в конце недели возможен первый снег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.