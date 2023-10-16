ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шквалы и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 16 октября 2023 07:00
UA EN RU
Шквалы и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 16 октября, будет ветреной и дождливой. Синоптики предупреждают о похолодании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня большинство регионов накроют дожди. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильные осадки. В Карпатах дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем в Украине шквальные порывы 15-20 м/с

Температура воздуха днем в большинстве областей будет в пределах +7 +12 градусов. На востоке и юге днем +11 +16 градусов. Ночью температура опустится до +3 +8 градусов, а на востоке и юге до +11.

В Карпатах днем столбики термометров покажут 0 +5 градусов, а ночью от +2 до -3.

Шквалы и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

В Киеве днем температура воздуха будет около +10 градусов, а ночью +6 +8 градусов.

Шквалы и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Осень в Украине

В последние дни в Украине наблюдается теплая погода, в некоторых регионах дожди. В то же время синоптики предупреждают, что в Украину пришли первые осенние холода и заморозки.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что украинцев ждут две волны похолодания, а в конце недели возможен первый снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
ВСУ продвигаются в Запорожской области: карты ISW
ВСУ продвигаются в Запорожской области: карты ISW
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока