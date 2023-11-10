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Шквалы и местами мокрый снег. В части Украины объявили штормовое предупреждение

Фото: в части Украины объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По прогнозам синоптиков, утром и днем 11 ноября и на протяжение суток 12 ноября в Украине, кроме западных областей, будут порывы ветра 15-22 м/с. В воскресенье на юге, востоке и в центре шквалы будут достигать 25 м/с;

Также 12 ноября в северных, центральных, ночью и южных областях нашей страны ожидаются значительные дожди. В Карпатах на выходным пройдет мокрый снег.

Синоптики объявили в части Украины штормовое предупреждение (первый уровень опасности).

Убийственный шторм в Европе

Напомним, неделю назад европейские страны накрыл мощный шторм Киаран. Он принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Последствия серьезной непогоды зафиксировали во Франции, Бельгии, Германии, Британии, Нидерландах, Португалии и Италии. Шторм добрался и до соседней Польши, но, к счастью, не привел к большим последствиям.

В результате урагана погибли 10 человек, среди них 5-летний ребенок из Украины.

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