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Шквалы и местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 4 февраля, будет ветреной. Местами также ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на севере, западе, в центральных и части восточных областей возможны дожди, на востоке прогнозируется местами налипание мокрого снега.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. В большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем +1 +6, ночью от +1 до +4 градусов;
  • на востоке: днем +3 +9, а ночью от 0 до +3 градусов;
  • на западе: днем +5 +8 градусов, ночью +2 +6 градусов;
  • на юге: днем +8 +10, а ночью +3 +6 градусов;
  • в центре: днем +5 +7, а ночью от +1 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируются осадки в виде дождя. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут около +5 градусов, а ночью +2 +4 градуса.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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