Шквалы и местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 4 февраля, будет ветреной. Местами также ожидаются осадки в виде дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем на севере, западе, в центральных и части восточных областей возможны дожди, на востоке прогнозируется местами налипание мокрого снега.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. В большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Украине будет:
В столице облачно с прояснениями, прогнозируются осадки в виде дождя. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут около +5 градусов, а ночью +2 +4 градуса.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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